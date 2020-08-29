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Отряд таганок, 2020

2020 / Россия
4.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Подростковый фильм о невероятной силе дружбы и жажде приключений
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм о невероятной силе дружбы и жажде приключений, основанный на произведении известного башкирского писателя и поэта Мустая Карима.

История переносит зрителей в Беркутный. Это один из самых живописных аулов на свете. Герои картины – Габдулла, Айдар, Вазир и Якуп – родились и проживают в этом прекрасном месте. Однажды вечером у костра местный дедушка рассказывает ребятам предание о забытом всеми озере, которое находится на вершине горы Кирамет. По его словам, скалистая гора уже начала разрушаться и близок день, когда камни с верхушки завалят все вокруг: бескрайние поля, дома жителей, маленькие ручьи. Чтобы спасти родной край, нужно доставить в водоем рыб, которые смогли бы оживить волшебное озеро. Но, по словам рассказчика, нет в реальном мире смельчаков из башкирских сказок, которые сумели бы рискнуть своей жизнью и отправиться в опасное путешествие ради спасения всей деревни. Четверо друзей не могут забыть слова дедушки, прочно застрявшие в их головах. Недолго думая, они решают, что именно им суждено спасти Кирамет и весь аул от неминуемой гибели. Мальчики клянутся хранить свой секрет и ранним утром отправляются в долгий путь, который будет наполнен всевозможными приключениями и испытаниями. Для начала им необходимо наловить определенное количество рыбы, а уже потом взобраться по скалистой горе к своей цели.

Молодых ребят ничего не может остановить, а дорога к вершине становится проверкой дружбы, упорства и силы воли героев.

 

 

Картина снята по одноименной повести башкирского писателя Мустая Карима.

Режиссером фильма выступил Айнур Аскаров, снявший ранее такие картины, как «Из Уфы с любовью» и «Буран». Это третий полнометражный проект режиссера.

Производственный процесс начался в 2018 году и длился почти год. Изначально планировалось выпустить фильм в 2020 году, однако из-за пандемии премьеру пришлось перенести.

Во время кастинга съемочная группа просмотрела более 500 молодых актеров. В конечном итоге были выбраны парни без актерского опыта.

Основной съемочный процесс проходил в башкирской деревне Толпарово, которая находится в Гафурийском районе.

Кирамет – это вымышленная гора. Ее роль исполнил шихан под названием Юрактау, который находится в районе города Стерлитамака.

Жители местности также приняли участие в съемках фильма. Они стали жителями аула Беркутный.

В августе 2020 года создатели фильма решили показать картину местным жителям под открытым небом недалеко от горы, то есть на том же месте, где происходят основные действия фильма.

Фильм снят на башкирском языке. Для того чтобы его посмотрело как можно больше зрителей, была создана русскоязычная версия. Дубляж сделали на студии «Мельница» в Санкт-Петербурге. Также у фильма есть английские и русские субтитры, что дает ему возможность участвовать в международных кинофестивалях.

Фильм был показан на многих международных и российских фестивалях. Например, на детском кинофестивале «Алые паруса Артека», Чебоксарском международном фестивале, Международном китайском фестивале детского кино, Международном кинофестивале Sсhlingel и других.

Премьера фильма состоялась осенью 2019 года на праздновании 100-летия Мустая Карима.

Вдохновлённые фильмом «Тимур и его команда», мальчишки из маленького аула создают отряд «Таганок», чтобы заселить рыбой озеро на вершине горы Кирамет и тем самым спасти гору. Труден путь на высокую гору, но ещё труднее испытания, которым подвергнутся дружба, сила воли и характеры членов отряда. Экранизация повести «Таганок» классика советской литературы, народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

4.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 4 марта 2021
Премьера в мире 29 августа 2020
Возраст 6+
Прокатчик Самокат
Режиссер
Айнур Аскаров
Айнур Аскаров
В ролях
Ахат Хусаинов
Айсылу Юмагулова
Вакиль Юсупов
Гульшат Гайсина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Отряд таганок 1 постер
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Отряд таганок
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