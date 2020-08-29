Отряд таганок, 2020

Картина снята по одноименной повести башкирского писателя Мустая Карима.

Режиссером фильма выступил Айнур Аскаров, снявший ранее такие картины, как «Из Уфы с любовью» и «Буран». Это третий полнометражный проект режиссера.

Производственный процесс начался в 2018 году и длился почти год. Изначально планировалось выпустить фильм в 2020 году, однако из-за пандемии премьеру пришлось перенести.

Во время кастинга съемочная группа просмотрела более 500 молодых актеров. В конечном итоге были выбраны парни без актерского опыта.

Основной съемочный процесс проходил в башкирской деревне Толпарово, которая находится в Гафурийском районе.

Кирамет – это вымышленная гора. Ее роль исполнил шихан под названием Юрактау, который находится в районе города Стерлитамака.

Жители местности также приняли участие в съемках фильма. Они стали жителями аула Беркутный.

В августе 2020 года создатели фильма решили показать картину местным жителям под открытым небом недалеко от горы, то есть на том же месте, где происходят основные действия фильма.

Фильм снят на башкирском языке. Для того чтобы его посмотрело как можно больше зрителей, была создана русскоязычная версия. Дубляж сделали на студии «Мельница» в Санкт-Петербурге. Также у фильма есть английские и русские субтитры, что дает ему возможность участвовать в международных кинофестивалях.

Фильм был показан на многих международных и российских фестивалях. Например, на детском кинофестивале «Алые паруса Артека», Чебоксарском международном фестивале, Международном китайском фестивале детского кино, Международном кинофестивале Sсhlingel и других.

Премьера фильма состоялась осенью 2019 года на праздновании 100-летия Мустая Карима.