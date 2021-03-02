«Проклятие: Обитель смерти»: Рецензия Киноафиши

Компания молодых шарлатанов предлагает услуги по избавлению от духов, досаждающих еще живым родственникам. Все обставлено как настоящее представление с камерами, таинственными звуками и непонятными приборами, улавливающими потустороннюю активность. В роли медиума выступает Анджела, а ее брат Джексон занимается организационной стороной бизнеса. Новый заказ приводит их в большое загородное поместье, где давно были убиты три маленькие девочки. Спустя годы хозяйка дома продолжает слышать их смех и крики, мечтая от них избавиться, чтобы наконец выспаться. Почти с самого приезда все идет не по сценарию, и привычная постановка быстро выходит из-под контроля. Анджела начинает замечать очень много странностей, которые обрастают страшными тайнами из прошлого и могут обернуться угрозой для жизни.

Буквально сразу мы попадаем на первую спиритическую постановку. Вначале приходится гадать, насколько реально происходящее, особенно с появлением намека на употребление наркотиков. История притворяется простенькой драмой о запутанных родственных связях. Призраки выглядят не более чем разбушевавшейся фантазией глупцов, на которых можно подзаработать. Концепция связи с погибшими не позволяет разгуляться, превращая духов в проводников и наблюдателей, не способных влиять на действительность. Они могут завести в ловушку, но не в состоянии причинить прямой вред и сделать приезжих простой добычей.

Проклятие: Обитель смерти

«Проклятие: Обитель смерти» именно тот случай, когда с виду понятная реальность оказывается намного страшнее потусторонней. Не стоит ждать скримеров и густой темноты, таящей секреты и монстров. Основное действие разворачивается при свете дня, лишь изредка заводя героев в мрачные уголки старого поместья. Происходящее точнее будет назвать триллером с таинственной атмосферой и ощущением постоянной опасности, природу которой невозможно понять. Но не спеша подбираясь к правде, зритель скоро поймет, что тайны старого дома не блещут изобретательностью.

Немного разнообразия вносит ретростилистика. Действие картины происходит в Шотландии 1986 года. Время вынуждает героев применять фантазию, чтобы сделать по-настоящему убедительное представление. Работу экстрасенса родственники видят издалека, благодаря трансляции оператора. Качество подобного изображения на небольших телевизорах напоминает просмотр фильмов со старых VHS-кассет и добавляет атмосферы. То, что действие разворачивается в прошлом, усложняет и выживание, лишая героев возможности позвать помощь. Вокруг поместья лишь леса и длинная пустая дорога, а до массового использования мобильников и интернета остаются годы. Это поднимает ставки и заставляет надеяться только на себя и свою способность принимать решения в экстремальных ситуациях.

Проклятие: Обитель смерти

Среди других хоррор-триллеров, заполнивших кинотеатры в последнее время, «Проклятие: Обитель смерти» выделяется только качественной картинкой и Флоренс Пью, исполнившей главную роль. Тем обиднее, что довольно интригующая завязка и неплохая концепция прибыльной лжи и непонятных видений, способных стать причиной вызова санитаров психиатрической лечебницы с диагнозом шизофрения, растрачивают свой потенциал. Даже семейные разногласия и подозрительная кончина мамы так и не получают интересного развития.

Кажется, слово «проклятие» в русской локализации хорров скоро станет синонимом вторичных ужастиков, превратившись в самостоятельный поджанр. Хотя в этот раз оно скорее вводит в заблуждение. Несмотря на некоторую пресность, картина выделяется техническим исполнением с ретростилизацией, неплохими актерами и парочкой интересных идей. Фильм понравится поклонникам атмосферных триллеров, готовых столкнуться с бесчеловечным убийством маленьких детей.