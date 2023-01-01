Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эволюция Черепашек-ниндзя Эволюция Черепашек-ниндзя
Киноафиша Фильмы Эволюция Черепашек-ниндзя Эволюция Черепашек-ниндзя, 2022: актеры и роли
Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie Эволюция Черепашек-ниндзя 2022 / США
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Эволюция Черепашек-ниндзя, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ант Уорд Ant Ward Энди Суриано Andy Suriano
В ролях
Бен Шварц Бен Шварц Ben Schwartz Брэндон Майкал Смит Брэндон Майкал Смит Brandon Mychal Smith Эрик Бауза Эрик Бауза Eric Bauza Хэйли Джоэл Осмент Хэйли Джоэл Осмент Haley Joel Osment
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Гены красоты: и без ДНК-теста понятно, что эта женщина – внебрачная дочь Ихтиандра
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Ради него хотела бросить мужа: молодой любовник Пугачевой вышел из тени (фото)
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Женщины с этими 3 именами любят манипулировать мужчинами
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
«Старый дед»: вот что говорят о любимом самой желанной актрисы России
Ради джинсов и не на такое готовы: Собчак и Бородина сцепились на глазах россиян
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше