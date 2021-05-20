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Эволюция Черепашек-ниндзя
Отзывы о фильме «Эволюция Черепашек-ниндзя»
Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie
Эволюция Черепашек-ниндзя
2022 / США
Трейлер
6.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Alena Abramova
20 мая 2021, 16:31
Оценка
Это лучший фильм на свете!
Советую всем посмотреть!
20 мая 2021, 16:31
2
0
Ответить
Alena Abramova
20 мая 2021, 16:31
в ответ на сообщение
Alena Abramova от 20 мая 2021, 16:31
Оценка
😻 😻 😻
20 мая 2021, 16:31
1
0
Ответить
Alena Abramova
20 мая 2021, 16:32
Оценка
😻 😻
20 мая 2021, 16:32
0
0
Ответить
Кира Малс
1 августа 2022, 20:56
Оценка
Кто ещё ждёт выхода фильма?🥳
1 августа 2022, 20:56
1
0
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Кира Малс
1 августа 2022, 20:57
Оценка
❤️Восхождение
1 августа 2022, 20:57
0
0
Ответить
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