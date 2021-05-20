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Эволюция Черепашек-ниндзя Эволюция Черепашек-ниндзя
Киноафиша Фильмы Эволюция Черепашек-ниндзя Отзывы о фильме «Эволюция Черепашек-ниндзя»
Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie Эволюция Черепашек-ниндзя 2022 / США
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Эволюция Черепашек-ниндзя»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
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Alena Abramova 20 мая 2021, 16:31
Оценка
Это лучший фильм на свете!
Советую всем посмотреть!
20 мая 2021, 16:31 Ответить
Alena Abramova 20 мая 2021, 16:31
в ответ на сообщение Alena Abramova от 20 мая 2021, 16:31
Оценка
😻 😻 😻
20 мая 2021, 16:31 Ответить
Alena Abramova 20 мая 2021, 16:32
Оценка
😻 😻
20 мая 2021, 16:32 Ответить
Кира Малс 1 августа 2022, 20:56
Оценка
Кто ещё ждёт выхода фильма?🥳
1 августа 2022, 20:56 Ответить
Кира Малс 1 августа 2022, 20:57
Оценка
❤️Восхождение
1 августа 2022, 20:57 Ответить
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