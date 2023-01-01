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Улица Страха. 3 часть: 1666
Улица Страха. 3 часть: 1666, 2021: актеры и роли
Fear Street: 1666
Улица Страха. 3 часть: 1666
2021 / США
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6.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Улица Страха. 3 часть: 1666, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ли Джаньяк
Leigh Janiak
В ролях
Гиллиан Джейкобс
Gillian Jacobs
Эшли Цукерман
Ashley Zukerman
Шарлин Амойя
Charlene Amoia
Киана Мадейра
Kiana Madeira
Сэди Синк
Sadie Sink
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