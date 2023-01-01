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Шофёр на один рейс Шофёр на один рейс
Киноафиша Фильмы Шофёр на один рейс Шофёр на один рейс, 1981: актеры и роли
Shofyor na odin reys Шофёр на один рейс 1981 / СССР
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Шофёр на один рейс, 1981: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вадим Зобин
В ролях
Лидия Федосеева-Шукшина Лидия Федосеева-Шукшина Lidiya Fedoseyeva-Shukshina Олег Ефремов Олег Ефремов Oleg Yefremov Наталья Вавилова Наталья Вавилова
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