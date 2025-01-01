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Проводы
Проводы
Provody
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
СССР
Продолжительность
2 часа 14 минут
Год выпуска
1978
Производство
Ekran
Другие названия
Provody, Проводы
В ролях
Игорь Ледогоров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.2
Оцените
11
голосов
6.2
IMDb
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