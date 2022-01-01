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Казачья застава
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Казачья застава

Казачья застава, 1982

1982 / СССР
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О фильме

Фильм рассказывает о приключениях амурского казака Алексея Бутова. Как ушел он на фронт в Первую Мировую, так и пошло: в 1915 году был ранен и попал в плен, бежал, потом участвовал в революции, воевал в Гражданскую на стороне красных. И вот, наконец-то, в 1923 голу вернулся домой, на Амур. Но здесь все считали его погибшим в том далеком 1915 году. Жена не выдержала и вышла замуж за его лучшего друга, у них растет дочь, а родной сын не признает в нем отца, это невыносимо, но надо как-то жить дальше, а еще защищать границы от набегов китайцев и орудующей в этих местах недобитой белогвардейской банды. И Алексей начинает со всем этим разбираться.

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Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1982
Возраст 12+
Режиссер
Виктор Живолуб
В ролях
Борислав Брондуков
Борислав Брондуков
Яна Друзь
Евгений Паперный
Анна Твеленева
Игорь Ледогоров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Казачья застава 1 постер
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