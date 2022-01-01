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Планета Билан

Планета Билан, 2020

2020 / Россия
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О фильме

Живое фэнтези-шоу, которое состоялось в феврале 2019 года в Москве в зале «ВТБ Арена». Это шоу в новом и необычном для России формате на стыке музыки, перформанса, кино и героического комикса и больше напоминает фильм в жанре фэнтези, сыгранный артистом вживую на сцене. Специально для этого шоу Дима Билан снимает эпизоды-исповеди о своей жизни. Шоу, задуманное как фантастический байопик, основано на реальных чувствах, где главная тема - это поиск себя. Здесь нет фактов биографии, есть лишь только ощущения, переживания и эмоции, через которые перед зрителем открывается внутренний мир героя.

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Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2020
Возраст 6+
Режиссер
Роман Бутовский
В ролях
Дима Билан
Дима Билан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Планета Билан 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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