Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Мэттью Уэдон
Matthew Whedon
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Персоны
Мэттью Уэдон
Мэттью Уэдон
Matthew Whedon
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Популярные фильмы
4.6
Проклятие плачущей: Безвременье
(2021)
4.0
Зеркала: Инкарнация
(2020)
Фильмография Мэттью Уэдон
4.6
Проклятие плачущей: Безвременье
The Nameless Days
ужасы, мистика, триллер
2021, США
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4
Зеркала: Инкарнация
Behind You
ужасы, мистика
2020, США
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