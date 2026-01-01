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Мэттью Уэдон
Мэттью Уэдон Matthew Whedon
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Мэттью Уэдон

Matthew Whedon

Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер

Популярные фильмы

Проклятие плачущей: Безвременье 4.6
Проклятие плачущей: Безвременье (2021)
Зеркала: Инкарнация 4.0
Зеркала: Инкарнация (2020)

Фильмография Мэттью Уэдон

Проклятие плачущей: Безвременье 4.6
Проклятие плачущей: Безвременье The Nameless Days
ужасы, мистика, триллер 2021, США
Смотреть трейлер
Зеркала: Инкарнация 4
Зеркала: Инкарнация Behind You
ужасы, мистика 2020, США
Смотреть трейлер Рецензия
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