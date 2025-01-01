Меню
Киноафиша
Фильмы
Проклятие плачущей: Безвременье
Трейлеры фильма «Проклятие плачущей: Безвременье»
Трейлеры фильма «Проклятие плачущей: Безвременье»
Проклятие плачущей: Безвременье
Пока все ненавидят звезду «Одних из нас», она замахнулась на Marvel: вот кого из героев хочет сыграть Белла Рэмси
«Ела без меры»: как Быстрицкая набрала 15 кг для «Тихого Дона» и осталась главной красавицей СССР
В прокате не заметили, а теперь ищут по всей Сети: 5 фильмов 2000-х, которые пересматривают по ночам в поисках ответов
Дорама, которая бросила вызов «Игре в кальмара»: в Китае сняли свой сериал про выживание — и получилось на 8 из 10
У нас есть свой Гослинг и Орландо Блум: российские актеры, у которых нашлись клоны в Голливуде — похожи как две капли воды
Теперь боксируют на большом экране: пять профессиональных спортсменов, которые стали известными актерами
Этот тест пройдут те, кто каждый год пересматривает «Любовь и голуби»: ответьте на 7 хитрых вопросов о фильме
«Конечно, обидно»: почему в «Букиных» нет Лены Полено — и как «уход» актрисы объяснили в сериале
«Такая потрясающая музыка»: советский мультик покорил иностранцев — ругают анимацию, но все равно смотрят (оценка близка к 8)
Том Холланд совсем скоро распрощается с Marvel и ролью Человека-паука: зато успеет подраться с Веномом (но без Тома Харди)
Мульт «Элио» от Pixar провалился в прокате, но в «цифре» его довели до ума — с помощью вырезанных сцен и… настоящего космонавта
