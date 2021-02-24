«Проклятый дом 4»: Рецензия Киноафиши

Эксцентричный писатель Джек Трэвис селится со своей дочерью Би в старинном доме, стоящем на отшибе. У творца есть сверхзадача — он пытается написать интерактивный спектакль, в котором зрители будут участвовать в представлении. И, похоже, что место Джек выбрал очень удачно и вряд ли случайно, ведь в прошлом в замке творились очень странные вещи. Тем временем обычно нелюдимая и замкнутая Би знакомится с молодой парой, уже давно живущей по соседству. Все эти события приведут к пугающему итогу.

Пожалуй, «Кловерфилду» уже точно пора отдавать лавры самой странной кинофраншизы. Продюсерские работы Дж.Дж. Абрамса собраны из разных фильмов, которые искусственно склеили в одну историю. А вот франшиза «Проклятый дом», уже четвёртую часть которой выпускают на российские экраны, и вовсе существует только в нашем прокате. В реальности это совершенно разные авторские ужастики про жильё, в котором притаилось зло. Просто при локализации им дают общее название, привлекая таким образом зрителя. Причём первые три «части» пришли из США (а третью и вовсе создали раньше второй), а вот новый эпизод сняли в Великобритании. И удивительным образом он получился даже получше предыдущих. Правда, с некоторыми оговорками.

Проклятый дом 4

Для начала стоит посмотреть на создателей фильма и исполнителей главных ролей. И значительная часть претензий сразу отпадает. То, что называют четвёртой частью крупной франшизы, в реальности окажется дебютом братьев-режиссёров, которые сами же написали сценарий и спродюсировали работу. Да и большинство актёров появляются чуть ли не впервые на большом экране. Поэтому и картину можно считать скорее театральной постановкой, а не типичным киношным хоррором. Центральных персонажей всего четверо, действие разворачивается в нескольких помещениях и иногда на улице.

При таком подходе и основная подоплёка сюжета начинает выглядеть чуть интереснее: внутри фильма рассказывают о попытке написать пьесу. Даже оригинальный заголовок картины — Playhouse, что логичнее перевести как «Театр». И очень странные позёрские сцены, в которых Трэвис перед зеркалом пытается проговаривать диалоги из своей работы или выступает в импровизированном амфитеатре, в подобном контексте кажутся более адекватными, чем некоторые драматические элементы. Всё дело в том, что неопытные актёры периодически переигрывают. И поэтому театральность происходящего спасает, а вот серьёзные диалоги кажутся не слишком естественными.

Проклятый дом 4

Но всё же от подобной истории особой драмы и не ждут. И с основной частью — хоррором — новый «Проклятый дом» справляется лишь частично. Но опять же, если сравнивать с предыдущими частями, то здесь пугающие сцены хотя бы есть. Все скримеры и вообще основное напряжение сосредоточено в финальной трети. И парочка моментов выглядит очень даже неплохо, хоть и дёшево.

Разумеется, основная история следует классическим приёмам из ужасов: старинный дом, странный обитатель, неожиданные факты, которые раскрываются по ходу действия, и даже пара свидетелей, которых втягивают в происходящее. Но каноны потому и стали канонами, что работают многократно.

Проклятый дом 4

Конечно, в случае «Проклятого дома 4» стоит максимально занизить ожидания и воспринимать историю как почти театральный авторский опыт. Тогда значительная часть условностей покажется не такой губительной, а некоторое позёрство героев даже скрасит восприятие. Тем, кто пережил предыдущие части франшизы и просто любит камерные мрачные работы в приглушённых тонах и с небольшим количеством героев, фильм, вполне вероятно, придётся по духу.