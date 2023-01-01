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LEGO Супергерои DC Comics - Лига Справедливости: Атака Легиона Гибели LEGO Супергерои DC Comics - Лига Справедливости: Атака Легиона Гибели
Киноафиша Фильмы LEGO Супергерои DC Comics - Лига Справедливости: Атака Легиона Гибели LEGO Супергерои DC Comics - Лига Справедливости: Атака Легиона Гибели, 2015: актеры и роли
Lego DC Super Heroes: Justice League - Attack of the Legion of Doom! LEGO Супергерои DC Comics - Лига Справедливости: Атака Легиона Гибели 2015 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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LEGO Супергерои DC Comics - Лига Справедливости: Атака Легиона Гибели, 2015: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Рик Моралес Rick Morales
В ролях
Ди Брэдли Бейкер Ди Брэдли Бейкер Dee Bradley Baker Troy Baker Джон Ди Маджио Джон Ди Маджио John Di Maggio Грэй Гриффин Грэй Гриффин Grey Griffin
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