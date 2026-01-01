Кровать в спальне — пережиток прошлого: 3 варианта, которые выбирают умные хозяйки вместо громоздкой мебели

Водителям старше 65 лет могут аннулировать права: вот что нужно запомнить, чтобы избежать проблем

1 слово на этикетке выдает прогорклое подсолнечное масло: вот как купить такое, на котором можно готовить даже детям

Единственная дорама с 9.0 на IMDb — и в ней нет ни капли банальщины: «без лишних слов — это шедевр»

«У вас случайно колбасы с собой нет?» Колбасы нет, а вот тест есть! Продолжите 7 диалогов из советских фильмов, если вы знаток

Что смотреть в августе-2026: 6 новых детективов и триллеров, которые обещают вам эмоциональные горки — от серийного убийцы до тайны целого острова

Спустя 12 лет после «Хоббита» Питер Джексон снимает свой следующий шедевр — и он никак не связан со Средиземьем

Мечтали об очередном 007? В новом сериале Фасбендер играет не Бонда, но в роли шпиона безумно хорош: не зря получил 92% на RT

Шурик улетел в космос, а Козодоев застрял на чужой планете: угадайте 5 фильмов СССР в декорациях «Интерстеллара»

Пересматриваешь «Поттера» ежегодно? Пора к психологу! Франшиза о Хогвартсе виновна в проблемах молодежи, но есть важный нюанс