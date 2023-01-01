Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Веселая хроника опасного путешествия Веселая хроника опасного путешествия
Киноафиша Фильмы Веселая хроника опасного путешествия Веселая хроника опасного путешествия, 1986: актеры и роли
Argonavtebi Веселая хроника опасного путешествия 1986 / СССР
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Веселая хроника опасного путешествия, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Евгений Гинзбург
В ролях
Зураб Кипшидзе Сергей Шакуров Сергей Шакуров Александр Абдулов Александр Абдулов Лика Кавжарадзе Lika Kavzharadze
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Ради него хотела бросить мужа: молодой любовник Пугачевой вышел из тени (фото)
«Старый дед»: вот что говорят о любимом самой желанной актрисы России
Ради джинсов и не на такое готовы: Собчак и Бородина сцепились на глазах россиян
Лучший фильм всех времен и народов сняли в СССР: это не те ленты, о которых вы подумали
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Гены красоты: и без ДНК-теста понятно, что эта женщина – внебрачная дочь Ихтиандра
Женщины с этими 3 именами любят манипулировать мужчинами
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше