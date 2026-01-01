Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Герои Шипки 1955

Каннский кинофестиваль 1955 Каннский кинофестиваль 1955
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
