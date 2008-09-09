С чистого листа, 2008

Молодая девушка Энн Хьюстон приговорена к смертной казни за убийство, о котором она ничего не может вспомнить, так как страдает амнезией. Неожиданно ФБР предоставляет ей шанс выйти на свободу в обмен на участие в научном эксперименте. Энн должна стать секретным агентом, которому будут вживлять воспоминания убитых людей. Таким способом ФБР рассчитывает выйти на след опасных преступников и убийц. Энн соглашается, однако в ходе эксперимента девушку помимо чужих кошмаров начинают преследовать отголоски ее собственной жизни — жизни, которую она никак не может восстановить в памяти…