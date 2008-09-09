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С чистого листа, 2008

2008 / США
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

Молодая девушка Энн Хьюстон приговорена к смертной казни за убийство, о котором она ничего не может вспомнить, так как страдает амнезией. Неожиданно ФБР предоставляет ей шанс выйти на свободу в обмен на участие в научном эксперименте. Энн должна стать секретным агентом, которому будут вживлять воспоминания убитых людей. Таким способом ФБР рассчитывает выйти на след опасных преступников и убийц. Энн соглашается, однако в ходе эксперимента девушку помимо чужих кошмаров начинают преследовать отголоски ее собственной жизни — жизни, которую она никак не может восстановить в памяти…

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 9 сентября 2008
Возраст 16+
Режиссер
Джон Харрисон
В ролях
Эрик Штольц
Лиза Бреннер
Лиза Бреннер
Клэнси Браун
Клэнси Браун
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма С чистого листа 2 постера
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С чистого листа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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