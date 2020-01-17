Одна, 2020

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Эмма — писательница. Ей пришлось пережить серьезную трагедию, оставившую ее незрячей. Теперь ей хочется найти покой в лесной глуши, и она переезжает в загородный дом в сельской местности. Это ошибочное решение — здесь не найти умиротворения, вскоре ей придется свирепо бороться за жизнь! Развернуть Дебютная работа режиссера Владислава Хесина.

Элизабет Арендс, сыгравшая главную роль — опытная и известная британская киноактриса, участвовавшая в таких известнейших проектах, как «Улица Коронации» и «Ферма Эммердэйл». Также она снималась в сериале «Предательство» и «Смертельном оружии». Но интересный факт ее биографии — это успешная игра на театральной сцене, причем в шекспировских постановках! Она играла леди Анну в «Ричарде III» в знаменитом театре «Олд Вик», леди Макбет в театре Хэмпстеда. А также выступала в самой «долгоиграющей» гастрольной шекспировской труппе Equity International в Великобритании, сыграв главные и второстепенные роли в постановках «Венецианский купец», «Все хорошо, что хорошо кончается» и «Цимбелин».

Исполнитель роли Джесса Бэйли Коппола — из «той самой» семьи, сын Кристофера и Эдриэн Стаут. Фрэнсис Форд — его двоюродный дядя, а Николас Кейдж — родной. Развернуть История писательницы, ищущей мира и уединения в сельской местности в попытке оправиться от трагедии и закончить свою книгу. Однако, когда гостеприимный загородный дом превращается в настоящий ад, она вскоре понимает, что ее внутренние демоны — не худшая из ее проблем. Развернуть 4.3 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7 Продолжительность 1 час 21 минута Год выпуска 2020 Премьера онлайн 17 января 2020 Премьера в мире 17 января 2020 Возраст 18+ Режиссер Владислав Хесин В ролях Элизабет Арендс Сара Энн Альбина Кацман Бэйли Коппола Дэйн Мэйджорс Все актеры и съемочная группа 2 постера

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