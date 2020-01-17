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Одна Одна
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Alone

Одна, 2020

2020 / США
4.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эмма — писательница. Ей пришлось пережить серьезную трагедию, оставившую ее незрячей. Теперь ей хочется найти покой в лесной глуши, и она переезжает в загородный дом в сельской местности. Это ошибочное решение — здесь не найти умиротворения, вскоре ей придется свирепо бороться за жизнь!

  • Дебютная работа режиссера Владислава Хесина. 
  • Элизабет Арендс, сыгравшая главную роль — опытная и известная британская киноактриса, участвовавшая в таких известнейших проектах, как «Улица Коронации» и «Ферма Эммердэйл». Также она снималась в сериале «Предательство» и «Смертельном оружии». Но интересный факт ее биографии — это успешная игра на театральной сцене, причем в шекспировских постановках! Она играла леди Анну в «Ричарде III» в знаменитом театре «Олд Вик», леди Макбет в театре Хэмпстеда. А также выступала в самой «долгоиграющей» гастрольной шекспировской труппе Equity International в Великобритании, сыграв главные и второстепенные роли в постановках «Венецианский купец», «Все хорошо, что хорошо кончается» и «Цимбелин».
  • Исполнитель роли Джесса Бэйли Коппола — из «той самой» семьи, сын Кристофера и Эдриэн Стаут. Фрэнсис Форд — его двоюродный дядя, а Николас Кейдж — родной.

История писательницы, ищущей мира и уединения в сельской местности в попытке оправиться от трагедии и закончить свою книгу. Однако, когда гостеприимный загородный дом превращается в настоящий ад, она вскоре понимает, что ее внутренние демоны — не худшая из ее проблем.

4.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 17 января 2020
Премьера в мире 17 января 2020
Возраст 18+
Режиссер
Владислав Хесин
В ролях
Элизабет Арендс
Сара Энн
Альбина Кацман
Бэйли Коппола
Дэйн Мэйджорс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Одна 2 постера
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Одна смотреть онлайн

Одна
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 20:19
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саундтрек фильма Одна
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