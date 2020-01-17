Одна, 2020

Эмма — писательница. Ей пришлось пережить серьезную трагедию, оставившую ее незрячей. Теперь ей хочется найти покой в лесной глуши, и она переезжает в загородный дом в сельской местности. Это ошибочное решение — здесь не найти умиротворения, вскоре ей придется свирепо бороться за жизнь!
История писательницы, ищущей мира и уединения в сельской местности в попытке оправиться от трагедии и закончить свою книгу. Однако, когда гостеприимный загородный дом превращается в настоящий ад, она вскоре понимает, что ее внутренние демоны — не худшая из ее проблем.