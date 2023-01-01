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Звёздный путь 3: В поисках Спока Звёздный путь 3: В поисках Спока
Киноафиша Фильмы Звёздный путь 3: В поисках Спока Звёздный путь 3: В поисках Спока, 1984: актеры и роли
Star Trek III: The Search for Spock Звёздный путь 3: В поисках Спока 1984 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Звёздный путь 3: В поисках Спока, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Леонард Нимой Леонард Нимой Leonard Nimoy
В ролях
Уильям Шетнер Уильям Шетнер William Shatner Леонард Нимой Леонард Нимой Leonard Nimoy ДеФорест Келли DeForest Kelley Джеймс Духан James Doohan
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