Горячая или холодная? Вот какой водой нужно заливать рис — и плов рассыпается зернышко к зернышку

Даже ржавое и дырявое ведро — не мусор: дачники нашли 7+ клевых применений для участка — красиво, стильно и бесплатно

Винил, "пробка" или дешевый линолеум: какое покрытие не гремит под ногами и снижает шум раз в 5 — в ТОПе у дизайнеров в 2026 году

Новый «Человек-паук» получил первые отзывы и 90% на RT— это лучший фильм про Питера Паркера в истории: не зря ждали 5 лет

5 культовых советских фильмов о войне описали парой слов: отличите «Иди и смотри» от «В бой идут одни старики»? (тест)

Весь июнь-2026 вся Россия залипала на 3 сериала, из них русский – лишь один: старый детектив обогнал всех «Фишеров» и «Чикатило»

Надю в «Девчатах» сделали «забитой старой девой» – но Макаровой обещали другое: воевала с Чулюкиным до последнего, и всё зря

Так жив или мертв? Трейлер «Невского-8» вызвал у зрителей не самые приятные подозрения — «будут весь сезон тянуть интригу»

Тест по фильмам с Юрием Никулиным проверит память на прочность: сможете набрать 7 из 7 без подсказок?

Пришла муха на базар – вот вам тест про самовар! Угадайте 5 великих фильмов СССР по кадру с пузатым русским чайником