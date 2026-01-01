Оповещения от Киноафиши
Вся королевская рать
Награды и номинации фильма Вся королевская рать
Награды и номинации фильма Вся королевская рать 1949
Оскар 1950
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1950
Лучший режиссёр
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Best Actor
Победитель
Most Promising Newcomer - Female
Победитель
Best Picture
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Best Cinematography - Black and White
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1950
Golden Lion
Номинант
