Киноафиша Фильмы Убийство Линкольна Награды и номинации фильма Убийство Линкольна

Награды и номинации фильма Убийство Линкольна 2013

Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Interactive Program
Номинант
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Interactive Program
Номинант
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
