Когда поют ангелы, 2013

В детстве Майкл Уокер мечтал, чтобы каждый день был Рождеством. Так продолжалось до тех пор, пока трагическая случайность не сломила его праздничный настрой. Тридцать лет спустя Майкл все еще не может радоваться праздникам, несмотря на поддержку со стороны своей добродушной жены и заботливых родителей. Но когда его маленький сын сталкивается с такой же трагедией, Майклу необходимо исправить свое прошлое. Таинственный человек по имени Ник делает герою подарок, который вдохновляет его отправиться на поиски радости, которую он давно потерял.
Когда Майкл Уолкер был ребенком, он очень любил Рождество и хотел, чтобы оно было каждый день. Так продолжалось, пока трагический случай не уничтожил его праздничное настроение. Тридцать лет спустя Майкл все так же не в состоянии ощущать радость от праздников, несмотря на поддержку своей жены. Но когда его юный сын сталкивается с трагедией, главному герою придется загладить свою вину перед прошлым.