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Когда поют ангелы Когда поют ангелы
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Angels Sing

Когда поют ангелы, 2013

2013 / США
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

В детстве Майкл Уокер мечтал, чтобы каждый день был Рождеством. Так продолжалось до тех пор, пока трагическая случайность не сломила его праздничный настрой. Тридцать лет спустя Майкл все еще не может радоваться праздникам, несмотря на поддержку со стороны своей добродушной жены и заботливых родителей. Но когда его маленький сын сталкивается с такой же трагедией, Майклу необходимо исправить свое прошлое. Таинственный человек по имени Ник делает герою подарок, который вдохновляет его отправиться на поиски радости, которую он давно потерял.

  • Фильм основан на рождественском романе американского новеллиста Турка Пипкина «Ангелы поют», опубликованном в 1999 году. 
  • В сцене, где Гарри Конник-младший пытается унести большого снеговика наверх, снеговик улыбается. Когда зритель видит, как голову снеговика забрасывают на чердак, кадр с верхнего ракурса показывает, что теперь снеговик хмурится.
  • Фотография молодого солдата, показанная на похоронах Полковника, была реальной фотографией актера Криса Кристофферсона во время его военной карьеры, в которой он был пилотом вертолета и достиг звания капитана, прежде чем уйти в отставку, чтобы продолжить свою певческую карьеру.

Когда Майкл Уолкер был ребенком, он очень любил Рождество и хотел, чтобы оно было каждый день. Так продолжалось, пока трагический случай не уничтожил его праздничное настроение. Тридцать лет спустя Майкл все так же не в состоянии ощущать радость от праздников, несмотря на поддержку своей жены. Но когда его юный сын сталкивается с трагедией, главному герою придется загладить свою вину перед прошлым.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 19 октября 2013
Возраст 18+
MPAA PG
Режиссер
Тим МакКэнлис
В ролях
Конни Бриттон
Конни Бриттон
Чандлер Кентербери
Чандлер Кентербери
Финола Флэнаган
Финола Флэнаган
Харри Конник мл.
Все актеры и съемочная группа
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