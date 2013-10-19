Когда поют ангелы, 2013

В детстве Майкл Уокер мечтал, чтобы каждый день был Рождеством. Так продолжалось до тех пор, пока трагическая случайность не сломила его праздничный настрой. Тридцать лет спустя Майкл все еще не может радоваться праздникам, несмотря на поддержку со стороны своей добродушной жены и заботливых родителей. Но когда его маленький сын сталкивается с такой же трагедией, Майклу необходимо исправить свое прошлое. Таинственный человек по имени Ник делает герою подарок, который вдохновляет его отправиться на поиски радости, которую он давно потерял.