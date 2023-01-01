Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Еще одна история о Золушке Еще одна история о Золушке
Киноафиша Фильмы Еще одна история о Золушке Еще одна история о Золушке, 2008: актеры и роли
Another Cinderella Story Еще одна история о Золушке 2008 / США / Канада
5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Еще одна история о Золушке, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэймон Сантостефано Damon Santostefano
В ролях
Селена Гомес Селена Гомес Selena Gomez Джейн Линч Джейн Линч Jane Lynch Кэтрин Изабель Кэтрин Изабель Katharine Isabelle Эндрю Сили Эмили Перкинс Emily Perkins
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Выпила и заснула в шпагате: стринги Волочковой рассмотрели все пассажиры самолета
Ради джинсов и не на такое готовы: Собчак и Бородина сцепились на глазах россиян
Ради него хотела бросить мужа: молодой любовник Пугачевой вышел из тени (фото)
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Лучший фильм всех времен и народов сняли в СССР: это не те ленты, о которых вы подумали
«Старый дед»: вот что говорят о любимом самой желанной актрисы России
Гены красоты: и без ДНК-теста понятно, что эта женщина – внебрачная дочь Ихтиандра
Миронова кусает локти: главной звездой «Ленкома» оказалась ненавистная всеми актриса
Женщины с этими 3 именами любят манипулировать мужчинами
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше