Фильмы
Рожденная вчера
Награды и номинации фильма Рожденная вчера
Награды и номинации фильма Рожденная вчера 1950
Оскар 1951
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 1951
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1951
Golden Lion
Номинант
