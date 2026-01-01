Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марсель Сармиенто
Marcel Sarmiento
Киноафиша
Персоны
Марсель Сармиенто
Марсель Сармиенто
Marcel Sarmiento
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
4.9
Собачья любовь
(2007)
4.6
Азбука смерти
(2012)
4.5
Тотем
(2017)
Фильмография Марсель Сармиенто
Жанр
Все
Комедия
Мелодрама
Мистика
Триллер
Ужасы
Год
Все
2021
2017
2014
2012
2007
Все
5
Фильмы
5
Режиссер
5
Сценарист
4
Продюсер
1
4.2
Безликий
Faceless
триллер
2021, США
4.5
Тотем
Totem
ужасы, мистика, триллер
2017, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
4.4
З/Л/О/3: Новый вирус
V/H/S Viral
триллер, ужасы
2014, США
Смотреть трейлер
4.6
Азбука смерти
The ABCs of Death
ужасы
2012, США
Смотреть трейлер
4.9
Собачья любовь
Heavy Petting
комедия, мелодрама
2007, США
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667