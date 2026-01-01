Оповещения от Киноафиши
Марсель Сармиенто Marcel Sarmiento
Марсель Сармиенто

Marcel Sarmiento

Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Собачья любовь 4.9
Собачья любовь (2007)
Азбука смерти 4.6
Азбука смерти (2012)
Тотем 4.5
Тотем (2017)

Фильмография Марсель Сармиенто

Жанр
Год
Безликий 4.2
Безликий Faceless
триллер 2021, США
Тотем 4.5
Тотем Totem
ужасы, мистика, триллер 2017, США
З/Л/О/3: Новый вирус 4.4
З/Л/О/3: Новый вирус V/H/S Viral
триллер, ужасы 2014, США
Азбука смерти 4.6
Азбука смерти The ABCs of Death
ужасы 2012, США
Собачья любовь 4.9
Собачья любовь Heavy Petting
комедия, мелодрама 2007, США
