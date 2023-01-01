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Финес и Ферб: Покорение второго измерения
Финес и Ферб: Покорение второго измерения, 2011: актеры и роли
Phineas and Ferb the Movie: Across the 2nd Dimension
Финес и Ферб: Покорение второго измерения
2011 / США / Тайвань / Китай
7.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Финес и Ферб: Покорение второго измерения, 2011: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Джей Лендер
Jay Lender
Дэн Повенмайр
Dan Povenmire
Роберт Хьюз
Robert Hughes
Джефф «Свомпи» Марш
Jeff «Swampy» Marsh
Кайл Менке
Kyle Menke
В ролях
Винсент Мартелла
Vincent Martella
Эшли Тисдейл
Ashley Tisdale
Томас Сангстер
Thomas Sangster
Кэролайн Ри
Caroline Rhea
Ричард О’Брайэн
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