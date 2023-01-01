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Финес и Ферб: Покорение второго измерения Финес и Ферб: Покорение второго измерения
Киноафиша Фильмы Финес и Ферб: Покорение второго измерения Финес и Ферб: Покорение второго измерения, 2011: актеры и роли
Phineas and Ferb the Movie: Across the 2nd Dimension Финес и Ферб: Покорение второго измерения 2011 / США / Тайвань / Китай
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Финес и Ферб: Покорение второго измерения, 2011: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Джей Лендер Jay Lender Дэн Повенмайр Dan Povenmire Роберт Хьюз Robert Hughes Джефф «Свомпи» Марш Jeff «Swampy» Marsh Кайл Менке Kyle Menke
В ролях
Винсент Мартелла Винсент Мартелла Vincent Martella Эшли Тисдейл Эшли Тисдейл Ashley Tisdale Томас Сангстер Томас Сангстер Thomas Sangster Кэролайн Ри Кэролайн Ри Caroline Rhea Ричард О’Брайэн
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