Киноафиша Фильмы Три истории Награды и номинации фильма Три истории

Награды и номинации фильма Три истории 1997

Кинофестиваль Кинотавр 1997 Кинофестиваль Кинотавр 1997
Специальный приз жюри
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 1997 Берлинале 1997
Лучший фильм
Номинант
