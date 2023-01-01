Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Тигр 3" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Колдовство Колдовство
Киноафиша Фильмы Колдовство Колдовство, 1996: актеры и роли
The Craft Колдовство 1996 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Колдовство, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эндрю Флеминг Andrew Fleming
В ролях
Робин Танни Робин Танни Robin Tunney Файруза Балк Файруза Балк Fairuza Balk Нив Кэмпбелл Нив Кэмпбелл Neve Campbell Рэйчел Тру Рэйчел Тру Rachel True Бренда Стронг Бренда Стронг Brenda Strong
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Синдром
2023, Россия, триллер
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Одержимые злом
Одержимые злом
2023, Аргентина / Уругвай, ужасы
Крылатая история
Крылатая история
2023, Канада / Германия, анимация
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Related video
Этот старорусский напиток вводит иностранцев в ступор: даже не рискуют его пить
Вот какой ляп в комедии «Любовь и голуби» все проморгали: внимание на шею Надюхи
Не поверите, но эти сцены цензура вырезала из «Того самого Мюнхгаузена»
Третья жена боялась сына Данелии: удивитесь, но не из-за пристрастия и буйного нрава
Пошел на поводу у чувств: семья Гордона разрушилась при участии Барановской
Не «Бриллиантовая рука» и «Джентльмены удачи»: самую смешную советскую комедию сейчас почти забыли
Женщины с такими именами обречены на жизнь в роскоши: если еще не богаты, то скоро будут
Интеллигенты так себя не ведут: режиссер поседел из-за выходок Ливанова в «Шерлоке Холмсе»
Даже советский фильм далек от идеала: англичане смеются, когда видят эти ляпы в «Шерлоке Холмсе»
Конкин и Высоцкий соперничали даже в реальной жизни: вы и не подозревали почему
Этот омерзительный напиток в СССР пили тогда, когда кофе не завозили в магазины: странный вкус и состав
Секретный метод воспитания гениев: от этих уловок Теплякова оторопь берет
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше