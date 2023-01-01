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Принцесса-лебедь: Рождество
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The Swan Princess: Christmas
Принцесса-лебедь: Рождество
2012 / США / Индия
3.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.1
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Вся информация о мультфильме
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