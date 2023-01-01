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Принцесса-лебедь: Рождество Принцесса-лебедь: Рождество
Киноафиша Фильмы Принцесса-лебедь: Рождество Принцесса-лебедь: Рождество, 2012: актеры и роли
The Swan Princess: Christmas Принцесса-лебедь: Рождество 2012 / США / Индия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
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Принцесса-лебедь: Рождество, 2012: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Ричард Рич
В ролях
Юрий Ловенталь Юрий Ловенталь Yuri Lowenthal Джозеф Медрано Joseph Medrano Дэвид Лодж David Lodge Катрин Лавин Catherine Lavine Джеймс Клэйтон Джеймс Клэйтон James Clayton Гарднер Джаэс Gardner Jaas
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