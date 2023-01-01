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Звёздный десант 2: Герой федерации
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Starship Troopers 2: Hero of the Federation
Звёздный десант 2: Герой федерации
2004 / США
3.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.6
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