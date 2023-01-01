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Школа Монстров: Призрачно Школа Монстров: Призрачно
Киноафиша Фильмы Школа Монстров: Призрачно Школа Монстров: Призрачно, 2015: актеры и роли
Monster High: Haunted Школа Монстров: Призрачно 2015 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Школа Монстров: Призрачно, 2015: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Уильям Лау William Lau Сильвен Блэ Sylvain Blais Дэн Фрага Dan Fraga
В ролях
Эрин Фицджералд Erin Fitzgerald Салли Саффиоти Salli Saffioti Деби Дерриберри Deby Derryberry Паула Родс Хэвиланд Стиллвелл Haviland Stillwell
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