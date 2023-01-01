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Школа Монстров: Призрачно
Школа Монстров: Призрачно, 2015: актеры и роли
Monster High: Haunted
Школа Монстров: Призрачно
2015 / США
6.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Школа Монстров: Призрачно, 2015: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Уильям Лау
William Lau
Сильвен Блэ
Sylvain Blais
Дэн Фрага
Dan Fraga
В ролях
Эрин Фицджералд
Erin Fitzgerald
Салли Саффиоти
Salli Saffioti
Деби Дерриберри
Deby Derryberry
Паула Родс
Хэвиланд Стиллвелл
Haviland Stillwell
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