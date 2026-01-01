Меню
Награды и номинации фильма Дикая река 1994

Золотой глобус 1995 Золотой глобус 1995
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
 Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995 Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
