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О персоне
Фильмография
Эндрю Шу
Andrew Shue
Киноафиша
Персоны
Эндрю Шу
Эндрю Шу
Andrew Shue
Дата рождения
20 февраля 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.2
Благодетель
(1997)
6.1
Грейси
(2007)
Фильмография Эндрю Шу
6.1
Грейси
Gracie
биография, драма, спорт
2007, США
7.2
Благодетель
The Rainmaker
триллер, драма, криминал
1997, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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