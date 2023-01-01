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Испытание Акилы Испытание Акилы
Киноафиша Фильмы Испытание Акилы Испытание Акилы, 2006: актеры и роли
Akeelah and the Bee Испытание Акилы 2006 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Испытание Акилы, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Даг Этчисон Doug Atchison
В ролях
Анджела Бассетт Анджела Бассетт Angela Bassett Лоуренс Фишберн Лоуренс Фишберн Laurence Fishburne Кеке Палмер Кеке Палмер Keke Palmer Кертис Армстронг
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