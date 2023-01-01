Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ниндзя из Беверли Хиллз Ниндзя из Беверли Хиллз
Киноафиша Фильмы Ниндзя из Беверли Хиллз Ниндзя из Беверли Хиллз, 1997: актеры и роли
Beverly Hills Ninja Ниндзя из Беверли Хиллз 1997 / США
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Ниндзя из Беверли Хиллз, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Деннис Дуган Деннис Дуган Dennis Dugan
В ролях
Николетт Шеридан Николетт Шеридан Nicollette Sheridan Робин Шу Robin Shou Натаниель Паркер Натаниель Паркер Nathaniel Parker
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Эти малыши вспомнили прошлые жизни: от трех историй кровь стынет в жилах
«Уже чердак течет»: новое видео Ширвиндта наводит на подозрения
Данелия зашифровал остроумное послание: цензоры так и не поняли, что значит «пацак»
Внук Рязанова вырос выдающимся человеком: вы даже не догадывались
От людей ничего не скроешь: дочь Павла Табакова растет копией известного актера
Нож в спину: Алла Пугачева осталась совсем одна
Купались в золоте: как продавцы обвешивали народ во времена СССР
Скрывала его годами: посмотрите, как выглядит брат-близнец Малышевой
Начала жить по-новому: незадолго до смерти Мирошниченко приняла судьбоносное решение
Фото «тайных» детей Акиньшиной произвело фурор в Сети: внимание на их лица
Вера Васильева в 97 лет выглядела и чувствовала себя лучше, чем в молодости: секрет прост
Дожившая до 93 лет Пахмутова каждый день ест на завтрак блюдо, которое стоит копейки
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше