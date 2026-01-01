Меню
Награды и номинации фильма Полночное небо 2020

Оскар 2021 Оскар 2021
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Золотой глобус 2021 Золотой глобус 2021
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
