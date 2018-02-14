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Ипотечная любовь
Love Per Square Foot
Ипотечная любовь, 2018
2018 / Индия
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Жанр:
комедия
мелодрама
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О фильме
Парень и девушка решают пожениться, чтобы получить лучшие проценты по ипотеке.
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7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность
2 часа 13 минут
Год выпуска
2018
Премьера онлайн
14 февраля 2018
Премьера в мире
14 февраля 2018
Возраст
18+
Стрим-сервис
Netflix
Режиссер
Ананд Тивари
В ролях
Вики Каушал
Ангира Дхар
Аланкрита Сахай
Рэтна Патхак
Суприя Патхак
Все актеры и съемочная группа
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7.7272725
2 постера
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саундтрек фильма
Ипотечная любовь
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