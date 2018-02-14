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Ипотечная любовь Ипотечная любовь
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Love Per Square Foot

Ипотечная любовь, 2018

2018 / Индия
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Парень и девушка решают пожениться, чтобы получить лучшие проценты по ипотеке.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 14 февраля 2018
Премьера в мире 14 февраля 2018
Возраст 18+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Ананд Тивари
В ролях
Вики Каушал
Ангира Дхар
Ангира Дхар
Аланкрита Сахай
Рэтна Патхак
Суприя Патхак
Все актеры и съемочная группа
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7.7272725
Постер фильма Ипотечная любовь 2 постера
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саундтрек фильма Ипотечная любовь
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