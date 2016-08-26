Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Персоны
Саундтреки
Постеры
Цитаты
Рейтинги
5.3
Рейтинг IMDb: 5.3
Оцените
2 постера
Киноафиша
Фильмы
XOXO
XOXO
XOXO
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
музыка
О фильме
Жизни шестерых людей пересекаются одной романтичной и бешеной ночью.
Развернуть
Страна
США
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2016
Премьера онлайн
26 августа 2016
Премьера в мире
26 августа 2016
Дата выхода
26 августа 2016
Мексика
C
Бюджет
$3 000 000
Производство
Joe Russell Productions, Netflix, Prettybird
Другие названия
XOXO, XOXO : Carpe Diem, XOXO: A Vida é uma Festa, XOXO: Cuồng Nhiệt, XOXO: La fiesta interminable
Режиссер
Кристофер Луи
В ролях
Сара Хайлэнд
Хейли Кийоко
Колин Вуделл
Крис Д’Елия
Райан Хансен
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на XOXO
6.9
Зови меня сумасшедшим
(2013)
6.2
Собачья жара
(2018)
6.5
Помилование
(2018)
Рейтинг фильма
5.3
Оцените
10
голосов
5.3
IMDb
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Pink Second Skin dude
[Держа ноутбук в розовом костюме, закрывающем всё тело и лицо] В автобусе есть вайфай?
Neil
Чувак... Убей с###
Слушать
саундтрек фильма
XOXO
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Здесь был Юра
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Обожаю «Мосгаз» с Черкасовым, но все пересмотрела миллион раз: 3 российских детектива, которые очень похожи
Гомер такого в «Илиаде» не писал: в чем голливудская «Троя» с Брэдом Питтом обманула всех зрителей
Зря только название скопировали: почему «Разбойный отдел» на НТВ не повторит успех «Первого отдела»
«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек
Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья
Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым
Культовую сцену с текилой из «Во вся тяжкие» зрители зря считали ляпом целых 10 лет: пересмотрел «Сола» и понял, в чем подвох
Я прошла этот тест на 4/5, а вы? Вспомните по кадрам 5 фильмов СССР – они все про школу и встречи выпускников
Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667