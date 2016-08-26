Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма XOXO
Постер фильма XOXO
Рейтинги
5.3 Рейтинг IMDb: 5.3
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы XOXO

XOXO

XOXO 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Жизни шестерых людей пересекаются одной романтичной и бешеной ночью.

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 26 августа 2016
Премьера в мире 26 августа 2016
Дата выхода
26 августа 2016 Мексика C
Бюджет $3 000 000
Производство Joe Russell Productions, Netflix, Prettybird
Другие названия
XOXO, XOXO : Carpe Diem, XOXO: A Vida é uma Festa, XOXO: Cuồng Nhiệt, XOXO: La fiesta interminable
Режиссер
Кристофер Луи
В ролях
Сара Хайлэнд
Сара Хайлэнд
Хейли Кийоко
Колин Вуделл
Колин Вуделл
Крис Д’Елия
Райан Хансен
Райан Хансен
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на XOXO
Зови меня сумасшедшим 6.9
Зови меня сумасшедшим (2013)
Собачья жара 6.2
Собачья жара (2018)
Помилование 6.5
Помилование (2018)

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Pink Second Skin dude [Держа ноутбук в розовом костюме, закрывающем всё тело и лицо] В автобусе есть вайфай?
Neil Чувак... Убей с###
Слушать
саундтрек фильма XOXO
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Обожаю «Мосгаз» с Черкасовым, но все пересмотрела миллион раз: 3 российских детектива, которые очень похожи
Гомер такого в «Илиаде» не писал: в чем голливудская «Троя» с Брэдом Питтом обманула всех зрителей
Зря только название скопировали: почему «Разбойный отдел» на НТВ не повторит успех «Первого отдела»
«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек
Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья
Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым
Культовую сцену с текилой из «Во вся тяжкие» зрители зря считали ляпом целых 10 лет: пересмотрел «Сола» и понял, в чем подвох
Я прошла этот тест на 4/5, а вы? Вспомните по кадрам 5 фильмов СССР – они все про школу и встречи выпускников
Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше