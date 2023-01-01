Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "За Палыча!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Сад камелий Сад камелий, 2020: актеры и роли
Tsubaki no sono Сад камелий 2020 / Япония
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Сад камелий, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ёсихико Уэда Yoshihiko Ueda
В ролях
Дзюнко Фудзи Щим Ын-гён Кёка Судзуки Kyōka Suzuki Чан Чэнь Chang Chen Сэйити Танабэ Кодзи Симидзу Аю Китаура
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Просто супер
Просто супер
2022, Норвегия, анимация, семейный
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Круче некуда
Круче некуда
2023, США, боевик
Related video
В советских фильмах молодые постоянно играли стариков: удивитесь, почему так
Приносят одни несчастья: эти популярные в России имена долгое время были под запретом
Честное фото Успенской шокировало народ: на лицо без слез не взглянешь
Вечный двигатель: эти знаки Зодиака самые энергичные
Куда смотрели родители? Каждый ребенок в СССР хоть раз пробовал это ужасное лакомство во дворе
Многие не знали про второго Афоню: от полного провала не спас даже Куравлев
26 июля начинается белая полоса сразу у нескольких знаков зодиака: готовьтесь к приятным сюрпризам
Было 37 лет – стало 20: вот что вышло из попытки омолодить Алентову в фильме «Москва слезам не верит»
Один и тот же ляп кочевал из фильма в фильм: в СССР его ни разу не заметили
Тест: какой день в неделе принесет вам удачу?
Постыдная причина, почему в СССР все быстро женились: современная молодежь не поймет
Эти пять слов выдают неграмотного человека: постоянно их использует и ошибается
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше