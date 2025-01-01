Меню
Награды и номинации фильма Голоса за кадром 2019

Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2019 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2019
Лучший сценарий
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Гран-при за лучший фильм
Номинант
 Гран-при за лучший фильм
Номинант
 Лучший режиссер
Номинант
 Лучшая музыка
Номинант
 Лучший оператор
Номинант
