Судьба, 2020

Жанна Исабаева родилась в 1968 году в Алматы. В 1991 году окончила факультет журналистики Казахского государственного университета, с 1993 года снимает кино. В 2007 году ее дебютный полнометражный фильм «Карой» был показан в программе «Неделя критики» Венецианского кинофестиваля и был номинирован за лучшую режиссуру на премию Asia Pacific Screen Awards. Среди ее работ — «Ойпырмай или Дорогие мои дети» (2009), «Теряя невинность в Алма-Ате» (2011), «Талгат» (2012), фильм — лауреат множества наград, в числе которых премия Netpac 36-го ММКФ «Нагима» (2013), «Бопем» (2015) и «Света» (2017).