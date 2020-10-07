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Fate

Судьба, 2020

2020 / Казахстан
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Факты О фильме

Жанна Исабаева родилась в 1968 году в Алматы. В 1991 году окончила факультет журналистики Казахского государственного университета, с 1993 года снимает кино. В 2007 году ее дебютный полнометражный фильм «Карой» был показан в программе «Неделя критики» Венецианского кинофестиваля и был номинирован за лучшую режиссуру на премию Asia Pacific Screen Awards. Среди ее работ — «Ойпырмай или Дорогие мои дети» (2009), «Теряя невинность в Алма-Ате» (2011), «Талгат» (2012), фильм — лауреат множества наград, в числе которых премия Netpac 36-го ММКФ «Нагима» (2013), «Бопем» (2015) и «Света» (2017).

Девятнадцатилетний юноша Азат переезжает из деревни в Алматы работать каменщиком на стройке в бригаде старшего брата. Но брат задерживается в горах на строительстве другого объекта, и Азат вынужден провести несколько дней один без жилья и денег в большом городе. Одно событие, непосредственным участником которого оказывается юноша, определит его судьбу.

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Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 7 октября 2020
Возраст 18+
Режиссер
Жанна Исабаева
В ролях
Ермек Турганбеков
Айдос Рысхан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Судьба 1 постер
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