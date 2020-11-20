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Когда очередной сомнительный фильм Макса Барбера не окупается в прокате, перед ним встает буквально вопрос жизни и смерти: как вернуть одолженные у мафиози Реджи Фонтейна деньги на съемку картины? Находчивости, как истинному продюсеру, ему не занимать, и он приступает к работе над новым вестерном, звезда которого застрахована на кругленькую сумму. Макс пытается убить несчастного, обставив все как несчастный случай: сжечь его заживо или натравить на актера разъяренного быка – но вскоре…