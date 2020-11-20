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Афера по-голливудски Афера по-голливудски
Киноафиша Фильмы Афера по-голливудски Отзывы о фильме «Афера по-голливудски»
The Comeback Trail Афера по-голливудски 2020 / США
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Афера по-голливудски»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Когда очередной сомнительный фильм Макса Барбера не окупается в прокате, перед ним встает буквально вопрос жизни и смерти: как вернуть одолженные у мафиози Реджи Фонтейна деньги на съемку картины? Находчивости, как истинному продюсеру, ему не занимать, и он приступает к работе над новым вестерном, звезда которого застрахована на кругленькую сумму. Макс пытается убить несчастного, обставив все как несчастный случай: сжечь его заживо или натравить на актера разъяренного быка – но вскоре…

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tikhovas 20 ноября 2020, 02:46
Весёлый, лёгкий фильм с замечательной игрой хороших актёров. Получили удовольствие от просмотра.
20 ноября 2020, 02:46 Ответить
Олег Шалопаев 21 ноября 2020, 20:00
Оценка
Третьесортное говнище. Не тратьте время и силы;)
21 ноября 2020, 20:00 Ответить
Ксения Васильева 22 ноября 2020, 10:07
Фильм на раз, легкий 👍
22 ноября 2020, 10:07 Ответить
Юлия Чурилова 23 ноября 2020, 08:51
Набрать столько крутых актеров , а снять такое г....
23 ноября 2020, 08:51 Ответить
dotaspb87 28 ноября 2020, 18:43
Фильм на 1 раз. Посмотреть можно . Если именно хочель скоротать время. 3 из 5
28 ноября 2020, 18:43 Ответить
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