«Афера по-голливудски»: Рецензия Киноафиши

Когда очередной сомнительный фильм Макса Барбера не окупается в прокате, перед ним встает буквально вопрос жизни и смерти: как вернуть одолженные у мафиози Реджи Фонтейна деньги на съемку картины? Находчивости, как истинному продюсеру, ему не занимать, и он приступает к работе над новым вестерном, звезда которого застрахована на кругленькую сумму. Макс пытается убить несчастного, обставив все как несчастный случай: сжечь его заживо или натравить на актера разъяренного быка – но вскоре понимает, что, как и кино, убийство не всегда идет по сценарию.

Один только актерский состав «Аферы по-голливудски» – солидный аргумент посмотреть новую комедию от Джорджа Галло. Во-первых, три голливудских ветерана на главных ролях. Роберт Де Ниро, который в последние несколько лет блестяще демонстрировал свои навыки комедийного актера и доказал, что десятки серьезных драматических ролей не мешают пробовать себя в чем-то новом, в роли продюсера-невротика смотрится очень органично. Его Макс Барбер – изворотливый и скользкий тип, печалится он не о трагической смерти актера, а о принесенной ей выгоде конкурента. Но отвращения он совсем не вызывает, возможно, потому, что трагизм, с которым он иногда говорит о своей профессии, заставляет поверить в то, что она скорее проклятие, чем благословение. А может, это всего лишь очередная из его уловок.

Афера по-голливудски

Реджи Фонтейн Моргана Фримана – криминальный босс-киноман, который даже угрожает по-синефильски. Каждый из его методов расправы – отсылка к какому-нибудь фильму из голливудской классики. Наконец Дюк Монтана в исполнении Томми Ли Джонса – забытая всеми звезда вестернов, которая каждый день играет в русскую рулетку, что и обеспечивает ему главную роль в новом проекте Барбера. Оба героя вышли очень колоритными, и дело тут не в пестрых костюмах Реджи и ковбойской шляпе Дюка, с которой он не расстается даже вне съемочной площадки, а в харизме Фримана и Джонса.

Приятно удивляет Зак Брафф, который после сериала «Клиника» в таких крупных проектах, да еще и почти на главных ролях, не появлялся. И как бы органично он ни смотрелся в свое время в образе придурковатого Джей Ди, в «Афере по-голливудски» от него нет и следа: Брафф далеко ушел от образа инфантильного и неуверенного в себе балбеса. Его Уолтер – тоже продюсер, но вместе с тем полная противоположность Макса. В нем еще сильна вера в магию кино, он по-детски радуется возможности работать с такими мэтрами, как Монтана, и именно он заменяет Максу давно умерший голос совести (если таковой вообще когда-то имелся). Так что если верить Галло, карьера продюсера – не приговор.

Афера по-голливудски

«Афера по-голливудски» – ремейк фильма «Обратная дорога» 1982 года. Джордж Галло работал над сценарием несколько десятилетий, прежде чем ему удалось воплотить в жизнь подростковую мечту снять свою версию истории о плутоватом продюсере. Действие фильма разворачивается в 1974 году (когда, кстати, должен был выйти оригинальный фильм, позже отложенный почти на 10 лет), и Галло продолжает устойчивую тенденцию последних лет возвращаться в старые добрые времена, когда солнце над Калифорнией светило ярче, а фильм можно было снять за жалкие 350 тысяч долларов. Всё здесь пропитано ностальгией по «фабрике грез», которая в прошлом веке еще выпускала героев вроде Джона Уэйна или Клинта Иствуда, чего не скажешь о ней сегодня. Но вот тот факт, что Макс и его племянник Уолтер снимают именно вестерн, очень органично вписывается в сегодняшний день. В 1974 году этот жанр был уже практически мертв, и снимаемый Максом «Самый старый ствол на Западе» в фильме становится его лебединой песней. Сегодня же он переживает новый расцвет, порой создает очень странные комбинации с фантастикой или ужасами, а есть и абсолютные хиты вроде «Омерзительной восьмерки» или «Старикам тут не место».

Афера по-голливудски

С юмором в «Афере по-голливудски» всё хорошо. Есть, например, забавный эпизод с подбором режиссера. Среди кандидатов – европеец со стремлением снять артхаусный вестерн, афроамериканец, который историю об угнетении индейцев хочет актуализировать под современную борьбу с расизмом, и наконец женщина, которой не хотят отдавать режиссерское кресло только потому, что вестерн считается «мужским» жанром. Кроме того, что этот фрагмент просто смешной, он еще и остроумный комментарий касательно современной ситуации в киноиндустрии. Это то, за что особенно хочется похвалить Галло – ненавязчивые высказывания о сегодняшних общественных настроениях. Осторожно, но он шутит над тем, за что сегодня можно быть заживо похороненным (особенно в США), иронизирует как над индустрией, так и над собой, ведь он – тоже ее часть.

Прелесть фильма в том, что он универсален. Любой желающий посмеяться и на полтора часа погрузиться в атмосферу более простых времен может быть уверен, что «Афера по-голливудски» для этого подойдет идеально. Это хорошая комедия о немного карикатурных персонажах, но это и делает их смешными. Кроме приподнятого настроения, после просмотра к зрителям наверняка вернется вера в людей, даже таких, как Макс Барбер.

Алена Попова