«Сумасшедшая любовь»: Рецензия Киноафиши

После неожиданного приступа на уроке химии у Адама диагностировали шизофрению, из-за чего ему пришлось сбежать из прежней школы и начать новую жизнь в стенах католического учебного заведения. Теперь он намерен подписаться на экспериментальное лечение и держать в секрете свою болезнь от сверстников. Но совсем скоро герой влюбляется в амбициозную одноклассницу, а таблетки приносят с собой неприятные побочные эффекты.

Режиссер Тор Фройденталь, адаптируя роман Джулии Уолтон, упаковывает историю в подростковый фильм о первой влюбленности. Впрочем, это идет на пользу картине, которая, несмотря на всяческие клише о школьниках, выстраивается в живую мелодраму о психическом здоровье.

Сумасшедшая любовь

В течение всего фильма Адам слышит голоса, которые представлены на экране отдельными персонажами. Здесь есть девочка-хиппи, старающаяся успокоить парня в моменты волнений, парень, который никогда не унывает, и мужчина с бейсбольной битой, готовый заступиться за героя, когда тому угрожает опасность. Эти три безобидных образа могут показаться всего лишь воображаемыми друзьями, с которыми при желании можно научиться жить, но помимо них есть томный голос невидимого существа, периодически угрожающий своим шепотом за кадром, словно тайное чудище стоит где-то там за дверью и наблюдает за своей жертвой.

Эти внутренние демоны не перестают преследовать Адама, мечтающего жить обычной жизнью школьника. Он всеми способами пытается справиться со своей болью, которая диктует ему, что делать. В такие минуты темнота и мрак полностью овладевают героем, что показано вполне буквально с помощью черных теней, напоминающих дементоров из «Гарри Поттера». Любопытно, что мистические существа из вселенной Джоан Роулинг питались счастливыми воспоминаниями людей, а в «Сумасшедшей любви» такие вспышки нарастающего страха и тревоги порождают сомнение в голове Адама о том, заслуживает ли он счастья.

Сумасшедшая любовь

Тема психического здоровья не так часто поднимается в кино, а людей, страдающих шизофренией, и вовсе практически не принято изображать на экране. Несомненно, это связано с самим отношением в обществе к больным, на которых окружающие скорее предпочтут закрыть глаза, чем протянуть им руку помощи. В одной сцене Адам говорит: «Когда у тебя рак, все пытаются помочь тебе, а, когда у тебя шизофрения, тебя сторонятся». Такое равнодушие и даже жестокость приводят к стигматизации людей с психическими заболеваниями, которые и без того чувствуют себя глубоко одинокими. Режиссер использует интересный прием: герой постоянно беседует со своим психиатром, но мы не видим и не слышим слова доктора, словно зритель сам является тем самым человеком, которому потерянный и нуждающийся в помощи подросток вываливает свои переживания. Благодаря такому методу автор ленты начинает важный диалог со всеми, кто решил посмотреть его фильм. Ведь, в конце концов, кто может тебя выслушать лучше, чем внимательный зритель, уставившийся в экран?

Зрителям не стоит ждать абсолютно реалистичного изображения шизофрении со всех ракурсов. Очевидно, что создатели сделали упор не на суровую реальность, а скорее на чувствительность и теплоту человеческих отношений, которые как раз и смягчают неровные углы повествования. Именно поэтому любителям задушевных мелодрам будет по душе история сложного подростка, который, как и все, заслуживает того, чтобы любить и быть любимым.