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Постер фильма Танцор года
Киноафиша Фильмы Танцор года

Танцор года

, 2020
Россия / драма, музыка / 18+
Постер фильма Танцор года

О фильме

Богдан самый популярный, топовый танцор из небольшого города. Его известность распространилась по всей России. Он готовится вместе со своей командой к соревнованиям в Москве «Танцор года». Победитель получает денежный приз и полную поддержку на открытие собственной танцевальной студии. Ни у кого не возникает сомнений, что это будет именно Богдан.
Но так ли ценит Богдан свой природный талант и любовь окружающих к его творчеству? Этот вопрос решит несчастный случай, который заставит Богдана не только начать танцевальный путь с нуля, но и приведёт героя к главной тайне – чтобы стать победителем в своей собственной жизни и любви, нужно упорно потренировать своё внутреннее «Я».

В ролях

Алексей Симба
Сергей Батаев
Сергей Батаев
Владимир Любимцев
Владимир Любимцев
Валерий Чернодымов
Режиссер Денис Гуляр
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 40 минут
Год выпуска 2020

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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