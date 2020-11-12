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Богдан самый популярный, топовый танцор из небольшого города. Его известность распространилась по всей России. Он готовится вместе со своей командой к соревнованиям в Москве «Танцор года». Победитель получает денежный приз и полную поддержку на открытие собственной танцевальной студии. Ни у кого не возникает сомнений, что это будет именно Богдан.
Но так ли ценит Богдан свой природный талант и любовь окружающих к его творчеству? Этот вопрос решит несчастный случай, который заставит Богдана не только начать танцевальный путь с нуля, но и приведёт героя к главной тайне – чтобы стать победителем в своей собственной жизни и любви, нужно упорно потренировать своё внутреннее «Я».