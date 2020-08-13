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BTS: Разбей тишину: Фильм
Киноафиша Фильмы BTS: Разбей тишину: Фильм Отзывы о фильме «BTS: Разбей тишину: Фильм»
Break the Silence: The Movie BTS: Разбей тишину: Фильм 2020 / Южная Корея
9.2 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Отзывы о фильме «BTS: Разбей тишину: Фильм»

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danochkaaa777 13 августа 2020, 09:50
Здравствуйте! А в каких кинотеатрах будут показывать фильм BTS? И как приобрести билет?
13 августа 2020, 09:50 Ответить
Киноафиша.инфо 13 августа 2020, 09:55
в ответ на сообщение danochkaaa777 от 13 августа 2020, 09:50
Здравствуйте, предварительная дата премьеры - 10 сентября, ближе к этой дате появится расписание и перечень кинотеатров, в которых покажут фильм.
13 августа 2020, 09:55 Ответить
폴리나 김 2 сентября 2020, 13:26
Здравствуйте, Аа сколько будет стоит?
2 сентября 2020, 13:26 Ответить
Даша Крестовская 2 сентября 2020, 15:16
Здравствуйте, а вот когда заходишь купить билет и выбрать места сайт не загружает, и пишут- сеанс не найден. Что это значит?
2 сентября 2020, 15:16 Ответить
Киноафиша.инфо 7 сентября 2020, 09:56
в ответ на сообщение Даша Крестовская от 2 сентября 2020, 15:16
Здравствуйте, возможно, в кинотеатрах вашего фильм не будут показывать или расписание еще не появилось на нашем сайте.
7 сентября 2020, 09:56 Ответить
Taehyung Winston 7 сентября 2020, 16:54
Здравствуйте, этот фильм будут показывать в Баку?
7 сентября 2020, 16:54 Ответить
malenkayafeya1418 7 сентября 2020, 18:06
Здравствуйте! Что-то известно о 10-м ? Сегодня уже 7(((все ждут фильм о BTS
7 сентября 2020, 18:06 Ответить
Mae Younghyuo 8 сентября 2020, 08:24
Здравствуйте, билеты ведь будем заказывать онлайн?А то уже 8-ое, вполне может быть что мы их будем покупать уже в кинотеатре. Уже восьмое...а фильм всё ещё не вышел в прокат, неизвестна стоимость, время и т.д.
8 сентября 2020, 08:24 Ответить
Taehyung Winston 8 сентября 2020, 12:36
в ответ на сообщение Mae Younghyuo от 8 сентября 2020, 08:24
неизвестно вообще ничего хотя бы опвестили блин
8 сентября 2020, 12:36 Ответить
Elya Kim 8 сентября 2020, 14:00
Здравствуйте, будут ли показывать фильм?
8 сентября 2020, 14:00 Ответить
Киноафиша.инфо 8 сентября 2020, 16:51
в ответ на сообщение malenkayafeya1418 от 7 сентября 2020, 18:06
Здравствуйте! Следите за расписанием в кинотеатрах своего города, в крупных городах России сеансы уже появились.
8 сентября 2020, 16:51 Ответить
Киноафиша.инфо 8 сентября 2020, 16:51
в ответ на сообщение Mae Younghyuo от 8 сентября 2020, 08:24
Здравствуйте! Следите за расписанием в кинотеатрах своего города, в крупных городах России сеансы уже появились.
8 сентября 2020, 16:51 Ответить
Киноафиша.инфо 8 сентября 2020, 16:52
в ответ на сообщение Elya Kim от 8 сентября 2020, 14:00
Здравствуйте! Да, фильм выйдет в прокат 10 сентября. Сеансы в каком городе вас интересуют?
8 сентября 2020, 16:52 Ответить
Амина Чамзы 9 сентября 2020, 05:43
Здравствует а сколько стоит
9 сентября 2020, 05:43 Ответить
uslepcov7 9 сентября 2020, 05:53
здравствуйте! в городе Якутск будут показывать фильм? и если до 10 сентября не покажут, то позднее дату могут поставить?
9 сентября 2020, 05:53 Ответить
Киноафиша.инфо 9 сентября 2020, 10:00
в ответ на сообщение uslepcov7 от 9 сентября 2020, 05:53
Здравствуйте, пока расписания сеансов на «BTS: Разбей тишину: Фильм» в Якутске нет. Следите за обновлениями.
9 сентября 2020, 10:00 Ответить
Киноафиша.инфо 9 сентября 2020, 10:01
в ответ на сообщение Амина Чамзы от 9 сентября 2020, 05:43
Здравствуйте, сеансы в каком городе вас интересуют?
9 сентября 2020, 10:01 Ответить
Екатерина Балдуженко 9 сентября 2020, 10:12
здравствуйте, в городе Ижевск будут показывать фильм???
9 сентября 2020, 10:12 Ответить
katapogudina 9 сентября 2020, 10:23
Оценка
здравствуйте,в Уральске будут показывать?
9 сентября 2020, 10:23 Ответить
n8030161 9 сентября 2020, 12:01
Здравствуйте, билеты ещё нельзя купить?
9 сентября 2020, 12:01 Ответить
Вика Клещукова 9 сентября 2020, 12:59
Здравствуйте,а в Севастополе когда будет ?
9 сентября 2020, 12:59 Ответить
Алиса Глоагуен 9 сентября 2020, 13:21
Здравствуйте, а сколько будет стоить билет?
9 сентября 2020, 13:21 Ответить
Алиса Глоагуен 9 сентября 2020, 13:22
в ответ на сообщение Екатерина Балдуженко от 9 сентября 2020, 10:12
да
9 сентября 2020, 13:22 Ответить
aliyevazulya858 9 сентября 2020, 14:34
Здравствуйте фильм покажут в Новокузнецке? и в каком кинотеатре покажут?
9 сентября 2020, 14:34 Ответить
akrasnohod 9 сентября 2020, 16:47
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 8 сентября 2020, 16:52
В Карасуке
9 сентября 2020, 16:47 Ответить
Сахарная Слива 9 сентября 2020, 18:05
Здравствуйте, в городе Тольятти в Парк Хаусе уже можно сходить на этот фильм? На фильм BTS?
9 сентября 2020, 18:05 Ответить
n8030161 10 сентября 2020, 06:08
Почему всё ещё нельзя купить билеты???
10 сентября 2020, 06:08 Ответить
Ademi Assa 10 сентября 2020, 07:17
Оценка
Побыстрее бы фильм Break The Silence вышел 🤧
10 сентября 2020, 07:17 Ответить
dariametalnikova09 10 сентября 2020, 12:01
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 9 сентября 2020, 10:01
Здравствуйте, а в Волгограде будет?
10 сентября 2020, 12:01 Ответить
Киноафиша.инфо 10 сентября 2020, 12:06
в ответ на сообщение Екатерина Балдуженко от 9 сентября 2020, 10:12
Здравствуйте. Следите за расписанием кинотеатров вашего города.
10 сентября 2020, 12:06 Ответить
ajarusabanbaeva8 10 сентября 2020, 12:42
Конда будут сеансы в Алмате
10 сентября 2020, 12:42 Ответить
Киноафиша.инфо 10 сентября 2020, 12:44
в ответ на сообщение Вика Клещукова от 9 сентября 2020, 12:59
Здравствуйте, следите за обновлениями расписания в вашем городе. Вероятно, показы фильма пройдут только в крупных городах.
10 сентября 2020, 12:44 Ответить
Киноафиша.инфо 10 сентября 2020, 12:45
в ответ на сообщение katapogudina от 9 сентября 2020, 10:23
Здравствуйте, следите за обновлениями расписания в вашем городе.
10 сентября 2020, 12:45 Ответить
ak00154391 10 сентября 2020, 13:56
Здравствуйте, а до сих пор неизвестно когда будут показывать в кинотеатрах Пятигорска?
10 сентября 2020, 13:56 Ответить
Киноафиша.инфо 10 сентября 2020, 14:06
в ответ на сообщение ak00154391 от 10 сентября 2020, 13:56
Здравствуйте, если расписание до сих пор не появилось, то, вероятно, в вашем городе сеансов фильма не будет.
10 сентября 2020, 14:06 Ответить
Таня Звоновская 10 сентября 2020, 16:15
Здравствуйте, какого числа откроют кинотеатр ?
10 сентября 2020, 16:15 Ответить
Даша Головко 10 сентября 2020, 16:44
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 8 сентября 2020, 16:52
в Феодосии будет?
10 сентября 2020, 16:44 Ответить
Vanitas Ileuad 10 сентября 2020, 16:51
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 13 августа 2020, 09:55
Здравствуйте, в Алматы будет?
10 сентября 2020, 16:51 Ответить
Мария Шувалова 10 сентября 2020, 18:57
А что делать ,если должны были показать,но из-за пандемии кинотеатры закрыты((может дату перенесут показа??
10 сентября 2020, 18:57 Ответить
Анастасия Косьяненко 10 сентября 2020, 20:41
Здравствуйте, будут ли показывать фильм в городе Тихорецк?
10 сентября 2020, 20:41 Ответить
Яна Буркунова 10 сентября 2020, 21:05
Здравствуйте, будет ли фильм показываться в Элисте?
10 сентября 2020, 21:05 Ответить
Елена Журавлева 11 сентября 2020, 10:17
Фильм потрясающий!!! В полном восторге от масштабов проводимых группой концертов, от их слов, посланий слушателям, песен и т.д. Потрясающие! BTS - лучшие!!!
11 сентября 2020, 10:17 Ответить
Таисия Караваева 11 сентября 2020, 12:04
Здравствуйте,в Тайге будут показывать фильм ?
11 сентября 2020, 12:04 Ответить
Kristina Yuz 11 сентября 2020, 14:58
Здравствуйте, а в Крыловском районе в кинотеатре "октябрь" будут показывать фильм BTS:Break The Silence?
11 сентября 2020, 14:58 Ответить
Елизавета Детиненко 11 сентября 2020, 15:22
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 8 сентября 2020, 16:52
в городе Улан-Удэ
11 сентября 2020, 15:22 Ответить
Кульбенок Ан 11 сентября 2020, 15:24
Где мои BTS, почему у нас в городе Закрыты кинотеатры????????????!!!!!!!!!!
11 сентября 2020, 15:24 Ответить
Ангелина Вихрова 11 сентября 2020, 16:12
Он уже вышел в краснодаре?
11 сентября 2020, 16:12 Ответить
evahegaj63 11 сентября 2020, 20:01
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 10 сентября 2020, 14:06
А в Саянске?
11 сентября 2020, 20:01 Ответить
Амира Рагимханова 12 сентября 2020, 00:54
Скажите а в поляризации будут показывать фильм бтс? И если да какого числа?
12 сентября 2020, 00:54 Ответить
Аня Величко 12 сентября 2020, 12:36
Здравствуйте, а в городе Гулькевичи будут показывать фильм BTS: BREAK THE SILENCE: the movie?
12 сентября 2020, 12:36 Ответить
shollow36 12 сентября 2020, 16:17
Фильм "BTS Разбей Тишину" уже вышел в Ингушетии? Когда его можно посмотреть?
12 сентября 2020, 16:17 Ответить
Алиса Глоагуен 12 сентября 2020, 16:59
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 8 сентября 2020, 16:52
Здравствуйте, а второй раз будут показывать фильм BTS в городе Томске?
12 сентября 2020, 16:59 Ответить
Анастасия Белова 12 сентября 2020, 17:29
Здравствуй в городах КМВ* будут проводить показ фильма? *Кавказские Минеральные воды
12 сентября 2020, 17:29 Ответить
Александра Трофимова 12 сентября 2020, 20:12
Лучше бы нормальное что показали, а не этих баб разукрашенных.
12 сентября 2020, 20:12 Ответить
aloyank2007 13 сентября 2020, 01:02
А будут 14 сентября в Одинцово показывать??
13 сентября 2020, 01:02 Ответить
Мария Андреева 13 сентября 2020, 09:34
А сколько билетов есть в продаже ? И с какого они начинают продаваться ?
13 сентября 2020, 09:34 Ответить
Карина Починок 13 сентября 2020, 15:14
Здравствуйте,а в Кемерово будут показывать(,если будут то где и когда?
13 сентября 2020, 15:14 Ответить
minlika11031999 13 сентября 2020, 15:59
Не могу найти все ещё билеты в Волгограде. Завтра уже не будет фильма и показов на сегодня, если есть вообще?
13 сентября 2020, 15:59 Ответить
f.e.dmitrievna 22 сентября 2020, 23:28
Здравствуйте. Кто ни будь знает, показывали ли в Екатеринбурге? Если нет, то будут?
22 сентября 2020, 23:28 Ответить
Данил Гордиевский 30 октября 2020, 19:09
А будет ли еще продовать билеты?
30 октября 2020, 19:09 Ответить
Данил Гордиевский 30 октября 2020, 19:10
Будет ли в городе Атырау?
30 октября 2020, 19:10 Ответить
Иванова Алёна 10 января 2023, 13:30
Здравствуйте будет ли фильм бтс 2023 году 1февраля????????????sos
10 января 2023, 13:30 Ответить
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