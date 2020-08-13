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BTS: Разбей тишину: Фильм
Отзывы о фильме «BTS: Разбей тишину: Фильм»
Break the Silence: The Movie
BTS: Разбей тишину: Фильм
2020 / Южная Корея
9.2
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
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Отзывы о фильме «BTS: Разбей тишину: Фильм»
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danochkaaa777
13 августа 2020, 09:50
Здравствуйте! А в каких кинотеатрах будут показывать фильм BTS? И как приобрести билет?
13 августа 2020, 09:50
4
0
Ответить
Киноафиша.инфо
13 августа 2020, 09:55
в ответ на сообщение
danochkaaa777 от 13 августа 2020, 09:50
Здравствуйте, предварительная дата премьеры - 10 сентября, ближе к этой дате появится расписание и перечень кинотеатров, в которых покажут фильм.
13 августа 2020, 09:55
1
0
Ответить
폴리나 김
2 сентября 2020, 13:26
Здравствуйте, Аа сколько будет стоит?
2 сентября 2020, 13:26
0
0
Ответить
Даша Крестовская
2 сентября 2020, 15:16
Здравствуйте, а вот когда заходишь купить билет и выбрать места сайт не загружает, и пишут- сеанс не найден. Что это значит?
2 сентября 2020, 15:16
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
7 сентября 2020, 09:56
в ответ на сообщение
Даша Крестовская от 2 сентября 2020, 15:16
Здравствуйте, возможно, в кинотеатрах вашего фильм не будут показывать или расписание еще не появилось на нашем сайте.
7 сентября 2020, 09:56
0
0
Ответить
Taehyung Winston
7 сентября 2020, 16:54
Здравствуйте, этот фильм будут показывать в Баку?
7 сентября 2020, 16:54
0
0
Ответить
malenkayafeya1418
7 сентября 2020, 18:06
Здравствуйте! Что-то известно о 10-м ? Сегодня уже 7(((все ждут фильм о BTS
7 сентября 2020, 18:06
0
0
Ответить
Mae Younghyuo
8 сентября 2020, 08:24
Здравствуйте, билеты ведь будем заказывать онлайн?А то уже 8-ое, вполне может быть что мы их будем покупать уже в кинотеатре. Уже восьмое...а фильм всё ещё не вышел в прокат, неизвестна стоимость, время и т.д.
8 сентября 2020, 08:24
0
0
Ответить
Taehyung Winston
8 сентября 2020, 12:36
в ответ на сообщение
Mae Younghyuo от 8 сентября 2020, 08:24
неизвестно вообще ничего хотя бы опвестили блин
8 сентября 2020, 12:36
0
0
Ответить
Elya Kim
8 сентября 2020, 14:00
Здравствуйте, будут ли показывать фильм?
8 сентября 2020, 14:00
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
8 сентября 2020, 16:51
в ответ на сообщение
malenkayafeya1418 от 7 сентября 2020, 18:06
Здравствуйте! Следите за расписанием в кинотеатрах своего города, в крупных городах России сеансы уже появились.
8 сентября 2020, 16:51
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
8 сентября 2020, 16:51
в ответ на сообщение
Mae Younghyuo от 8 сентября 2020, 08:24
Здравствуйте! Следите за расписанием в кинотеатрах своего города, в крупных городах России сеансы уже появились.
8 сентября 2020, 16:51
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
8 сентября 2020, 16:52
в ответ на сообщение
Elya Kim от 8 сентября 2020, 14:00
Здравствуйте! Да, фильм выйдет в прокат 10 сентября. Сеансы в каком городе вас интересуют?
8 сентября 2020, 16:52
1
0
Ответить
Амина Чамзы
9 сентября 2020, 05:43
Здравствует а сколько стоит
9 сентября 2020, 05:43
0
0
Ответить
uslepcov7
9 сентября 2020, 05:53
здравствуйте! в городе Якутск будут показывать фильм? и если до 10 сентября не покажут, то позднее дату могут поставить?
9 сентября 2020, 05:53
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
9 сентября 2020, 10:00
в ответ на сообщение
uslepcov7 от 9 сентября 2020, 05:53
Здравствуйте, пока расписания сеансов на «BTS: Разбей тишину: Фильм» в Якутске нет. Следите за обновлениями.
9 сентября 2020, 10:00
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
9 сентября 2020, 10:01
в ответ на сообщение
Амина Чамзы от 9 сентября 2020, 05:43
Здравствуйте, сеансы в каком городе вас интересуют?
9 сентября 2020, 10:01
0
0
Ответить
Екатерина Балдуженко
9 сентября 2020, 10:12
здравствуйте, в городе Ижевск будут показывать фильм???
9 сентября 2020, 10:12
0
0
Ответить
katapogudina
9 сентября 2020, 10:23
Оценка
здравствуйте,в Уральске будут показывать?
9 сентября 2020, 10:23
0
0
Ответить
n8030161
9 сентября 2020, 12:01
Здравствуйте, билеты ещё нельзя купить?
9 сентября 2020, 12:01
0
0
Ответить
Вика Клещукова
9 сентября 2020, 12:59
Здравствуйте,а в Севастополе когда будет ?
9 сентября 2020, 12:59
0
0
Ответить
Алиса Глоагуен
9 сентября 2020, 13:21
Здравствуйте, а сколько будет стоить билет?
9 сентября 2020, 13:21
0
0
Ответить
Алиса Глоагуен
9 сентября 2020, 13:22
в ответ на сообщение
Екатерина Балдуженко от 9 сентября 2020, 10:12
да
9 сентября 2020, 13:22
0
0
Ответить
aliyevazulya858
9 сентября 2020, 14:34
Здравствуйте фильм покажут в Новокузнецке? и в каком кинотеатре покажут?
9 сентября 2020, 14:34
0
0
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akrasnohod
9 сентября 2020, 16:47
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 8 сентября 2020, 16:52
В Карасуке
9 сентября 2020, 16:47
0
0
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Сахарная Слива
9 сентября 2020, 18:05
Здравствуйте, в городе Тольятти в Парк Хаусе уже можно сходить на этот фильм? На фильм BTS?
9 сентября 2020, 18:05
0
0
Ответить
n8030161
10 сентября 2020, 06:08
Почему всё ещё нельзя купить билеты???
10 сентября 2020, 06:08
0
0
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Ademi Assa
10 сентября 2020, 07:17
Оценка
Побыстрее бы фильм Break The Silence вышел 🤧
10 сентября 2020, 07:17
0
0
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dariametalnikova09
10 сентября 2020, 12:01
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 9 сентября 2020, 10:01
Здравствуйте, а в Волгограде будет?
10 сентября 2020, 12:01
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
10 сентября 2020, 12:06
в ответ на сообщение
Екатерина Балдуженко от 9 сентября 2020, 10:12
Здравствуйте. Следите за расписанием кинотеатров вашего города.
10 сентября 2020, 12:06
0
0
Ответить
ajarusabanbaeva8
10 сентября 2020, 12:42
Конда будут сеансы в Алмате
10 сентября 2020, 12:42
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
10 сентября 2020, 12:44
в ответ на сообщение
Вика Клещукова от 9 сентября 2020, 12:59
Здравствуйте, следите за обновлениями расписания в вашем городе. Вероятно, показы фильма пройдут только в крупных городах.
10 сентября 2020, 12:44
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
10 сентября 2020, 12:45
в ответ на сообщение
katapogudina от 9 сентября 2020, 10:23
Здравствуйте, следите за обновлениями расписания в вашем городе.
10 сентября 2020, 12:45
0
0
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ak00154391
10 сентября 2020, 13:56
Здравствуйте, а до сих пор неизвестно когда будут показывать в кинотеатрах Пятигорска?
10 сентября 2020, 13:56
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
10 сентября 2020, 14:06
в ответ на сообщение
ak00154391 от 10 сентября 2020, 13:56
Здравствуйте, если расписание до сих пор не появилось, то, вероятно, в вашем городе сеансов фильма не будет.
10 сентября 2020, 14:06
0
0
Ответить
Таня Звоновская
10 сентября 2020, 16:15
Здравствуйте, какого числа откроют кинотеатр ?
10 сентября 2020, 16:15
0
0
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Даша Головко
10 сентября 2020, 16:44
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 8 сентября 2020, 16:52
в Феодосии будет?
10 сентября 2020, 16:44
0
0
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Vanitas Ileuad
10 сентября 2020, 16:51
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 13 августа 2020, 09:55
Здравствуйте, в Алматы будет?
10 сентября 2020, 16:51
0
0
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Мария Шувалова
10 сентября 2020, 18:57
А что делать ,если должны были показать,но из-за пандемии кинотеатры закрыты((может дату перенесут показа??
10 сентября 2020, 18:57
2
0
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Анастасия Косьяненко
10 сентября 2020, 20:41
Здравствуйте, будут ли показывать фильм в городе Тихорецк?
10 сентября 2020, 20:41
0
0
Ответить
Яна Буркунова
10 сентября 2020, 21:05
Здравствуйте, будет ли фильм показываться в Элисте?
10 сентября 2020, 21:05
0
0
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Елена Журавлева
11 сентября 2020, 10:17
Фильм потрясающий!!! В полном восторге от масштабов проводимых группой концертов, от их слов, посланий слушателям, песен и т.д. Потрясающие! BTS - лучшие!!!
11 сентября 2020, 10:17
0
0
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Таисия Караваева
11 сентября 2020, 12:04
Здравствуйте,в Тайге будут показывать фильм ?
11 сентября 2020, 12:04
0
0
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Kristina Yuz
11 сентября 2020, 14:58
Здравствуйте, а в Крыловском районе в кинотеатре "октябрь" будут показывать фильм BTS:Break The Silence?
11 сентября 2020, 14:58
0
0
Ответить
Елизавета Детиненко
11 сентября 2020, 15:22
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 8 сентября 2020, 16:52
в городе Улан-Удэ
11 сентября 2020, 15:22
0
0
Ответить
Кульбенок Ан
11 сентября 2020, 15:24
Где мои BTS, почему у нас в городе Закрыты кинотеатры????????????!!!!!!!!!!
11 сентября 2020, 15:24
0
0
Ответить
Ангелина Вихрова
11 сентября 2020, 16:12
Он уже вышел в краснодаре?
11 сентября 2020, 16:12
0
0
Ответить
evahegaj63
11 сентября 2020, 20:01
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 10 сентября 2020, 14:06
А в Саянске?
11 сентября 2020, 20:01
1
0
Ответить
Амира Рагимханова
12 сентября 2020, 00:54
Скажите а в поляризации будут показывать фильм бтс? И если да какого числа?
12 сентября 2020, 00:54
0
0
Ответить
Аня Величко
12 сентября 2020, 12:36
Здравствуйте, а в городе Гулькевичи будут показывать фильм BTS: BREAK THE SILENCE: the movie?
12 сентября 2020, 12:36
0
0
Ответить
shollow36
12 сентября 2020, 16:17
Фильм "BTS Разбей Тишину" уже вышел в Ингушетии? Когда его можно посмотреть?
12 сентября 2020, 16:17
0
0
Ответить
Алиса Глоагуен
12 сентября 2020, 16:59
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 8 сентября 2020, 16:52
Здравствуйте, а второй раз будут показывать фильм BTS в городе Томске?
12 сентября 2020, 16:59
1
0
Ответить
Анастасия Белова
12 сентября 2020, 17:29
Здравствуй в городах КМВ* будут проводить показ фильма? *Кавказские Минеральные воды
12 сентября 2020, 17:29
1
0
Ответить
Александра Трофимова
12 сентября 2020, 20:12
Лучше бы нормальное что показали, а не этих баб разукрашенных.
12 сентября 2020, 20:12
1
2
Ответить
aloyank2007
13 сентября 2020, 01:02
А будут 14 сентября в Одинцово показывать??
13 сентября 2020, 01:02
0
0
Ответить
Мария Андреева
13 сентября 2020, 09:34
А сколько билетов есть в продаже ? И с какого они начинают продаваться ?
13 сентября 2020, 09:34
1
0
Ответить
Карина Починок
13 сентября 2020, 15:14
Здравствуйте,а в Кемерово будут показывать(,если будут то где и когда?
13 сентября 2020, 15:14
1
0
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minlika11031999
13 сентября 2020, 15:59
Не могу найти все ещё билеты в Волгограде. Завтра уже не будет фильма и показов на сегодня, если есть вообще?
13 сентября 2020, 15:59
0
0
Ответить
f.e.dmitrievna
22 сентября 2020, 23:28
Здравствуйте. Кто ни будь знает, показывали ли в Екатеринбурге? Если нет, то будут?
22 сентября 2020, 23:28
0
0
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Данил Гордиевский
30 октября 2020, 19:09
А будет ли еще продовать билеты?
30 октября 2020, 19:09
1
0
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Данил Гордиевский
30 октября 2020, 19:10
Будет ли в городе Атырау?
30 октября 2020, 19:10
0
0
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Иванова Алёна
10 января 2023, 13:30
Здравствуйте будет ли фильм бтс 2023 году 1февраля????????????sos
10 января 2023, 13:30
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