Рудбой, 2018

Лейбл Trojan Records был основан в Лондоне в 1968 году и по банальному, но меткому сравнению одного из героев фильма стал троянским конем, протащившим в британскую, а значит и мировую, поп-культуру музыку Ямайки. Из этой экспансии со временем вырос целый букет важных имен и феноменов — от The Clash до хип-хопа, не говоря уже о том, что записи, изданные Trojan Records, стали своего рода гимнами мультикультурализма и толерантности. Кадры, на которых выходцы из Вест-Индии и английская рабочая молодежь, рудбои и скинхеды (первой, не имеющей отношения к расизму волны), вместе отплясывают под ска и регги, для истории значат, пожалуй, не меньше, чем съемки студентов-афроамериканцев, впервые переступающих пороги университетов США. Из таких архивных кадров, а также интервью и игровых реконструкций ключевых событий, собран фильм, посвященный 50-летнему юбилею Trojan Records. «Рудбой», буквально по главам излагающий хронику взлета и падения лейбла — качественный ликбез по истокам ямайских жанров для тех, кто знаком с предметом разве что по хитам Боба Марли. Для фанатов же режиссер собрал всех идолов эпохи: Деррик Морган, Рой Эллис, Тутс Хибберт из Toots & Maytails («это я придумал слово “регги”»), ямайская дива Марсия Гриффитс, наконец, великий Ли «Скрэтч» Перри, у которого тут самый харизматичный выход. Все они, что приятно отметить, сохранили бодрость духа и ясность мысли: слова легендарного продюсера Банни Ли о том, что музыка как вода — у нее нет цвета, и она нужна любому, идеально суммируют гуманистическую интонацию фильма.