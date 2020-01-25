Под запись, 2020

#MeToo изнутри: история падения одного из самых влиятельных хип-хоп продюсеров. Молодая и веселая девушка Дрю Диксон, дочь первой женщины — мэра Вашингтона, делала блестящую карьеру в музыкальной индустрии. Собирала популярные саундтреки, продюсировала сверхуспешные дуэты, получала заслуженные награды. А потом как-то раз ее босс Расселл Симмонс — основатель величайшего хип-хоп-лейбла Def Jam, миллионер, просветитель, веган и филантроп — пригласил ее к себе послушать записи потенциальных звезд. И изнасиловал. Сексуальные преступления, которые совершают могущественные мужчины из мира шоу-бизнеса, к 2020 году стали рутинной частью новостной повестки, но «Под запись» — это не просто история одного насильника (точнее, двух, но давайте без спойлеров). Этот фильм максимально наглядно и убедительно отвечает на вопрос, почему жертвы так долго молчали. Мы видим Диксон, когда она решается дать интервью корреспонденту New York Times; мы понимаем, как она пришла к этому решению; мы наблюдаем, как она сомневается; мы вспоминаем, как один вечер изменил ее жизнь; мы переживаем травму и ее публичное проговаривание вместе с ней. Контекстом — вся история #MeToo глазами женщин, стоявших у истоков движения; в финале — триумф сестринства: в конце концов, это фильм еще и о том, что расшатывать иерархии власти и насилия вместе немного проще. Александр Горбачев